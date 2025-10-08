ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において、西部ガスホールディングスとクボタが上昇している。２０２５年のノーベル化学賞は、多孔性金属錯体を開発した北川進・京都大学特別教授ら３人が受賞することが決まった。スウェーデン王立科学アカデミーが８日発表した。北川進特別教授が関わる京大発ベンチャーのＡｔｏｍｉｓ（神戸市中央区）のパートナー企業には、