山崎武司 これが俺の生きる道】#32【続きを読む】そうだ、風邪をひけばいいんだ！減量に行き詰まった末、裸同然で極寒の庭へ飛び出した「今何キロあるんや？」1995年オフ、5年ぶりに星野仙一監督が復帰した。2度目の就任だ。秋季キャンプ終盤、監督室に呼び出されるなり、こう聞かれた。俺が「110キロくらいです」と答えると、監督は「そうか。じゃあ20やな。来年2月1日のキャンプインまでに20キロ落とせ。もしできなかった