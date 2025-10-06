二宮和也が自身のXを更新。SixTONESの松村北斗との自撮りショットを公開し、注目を集めている。 【画像】二宮和也＆松村北斗の“最新”自撮りショット／二宮和也＆堂本剛の密着ショット／笑顔の二宮和也＆“笑わない”松村北斗／二宮和也のステージ＆バックステージフォト ■にっこりと笑顔を見せる二宮和也とクールな表情を浮かべる松村北斗 9月から10月にかけ、全国5都市で初のファンミーティング『O