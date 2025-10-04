クラランスから、ブランド最高峰のエイジングケア*1シリーズ「クラランスプレシャス」より、ホリデー限定コフレが2025年11月14日（金）に発売されます。希少な月下美人のエキスと先進テクノロジーを融合した特別なスキンケアは、冬の肌にラグジュアリーな潤いとハリをもたらします。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりの数量限定アイテムです♡ 月下美人の神秘を閉じ込めたケア