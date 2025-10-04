クラランス最高峰「クラランスプレシャス」からホリデー限定コフレ登場

クラランスから、ブランド最高峰のエイジングケア*1シリーズ「クラランスプレシャス」より、ホリデー限定コフレが2025年11月14日（金）に発売されます。希少な月下美人のエキスと先進テクノロジーを融合した特別なスキンケアは、冬の肌にラグジュアリーな潤いとハリをもたらします。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりの数量限定アイテムです♡

月下美人の神秘を閉じ込めたケア

「クラランスプレシャス」は、一年に一度一夜限りで咲く月下美人を-196℃で瞬間凍結し、希少な「月下美人クリオエキス」2を抽出。

さらに3種のペプチド3と融合させた独自テクノロジーにより、肌本来の美しさを呼び覚まします。

ダメージ*4を断ち切り、凛としたハリを与える贅沢なスキンケアは、夜ごとのお手入れを特別な時間へと変えてくれます。

*1 年齢に応じたお手入れ

*2 セレウスグランディフロラス花エキス（整肌成分）

*3 パルミトイルトリペプチドー1、パルミトイルテトラペプチドー7、アセチルテトラペプチドー2（すべて整肌成分）

*4 外的要因による乾燥などのダメージ

バイオダンスの新作♡Wコラーゲン配合セラム＆クリームでハリ肌ケア

ホリデー限定コフレの魅力

今回登場する「クラランスプレシャス ラ クレーム コフレ」（50,600円/税込）は、現品サイズのラ クレーム50mLに加え、肌を柔らかく整えるラ ローション30mL、目もとケアのラ クレーム ユー4mLがセット。

フローラルウッディの香りと共に、しなやかな肌と心地よいケア体験を楽しめます。ホリデーだけの数量限定コフレは、見逃せないアイテムです。

冬のご褒美にプレシャスを

クラランス最高峰「クラランスプレシャス」から登場するホリデー限定コフレは、希少な月下美人エキスと独自のテクノロジーを融合した贅沢なスキンケア体験を叶えます。

50,600円（税込）の価値あるセットは、自分へのご褒美や大切な方へのギフトに最適。冬の肌に凛としたハリと輝きを宿す、特別なひと時をお楽しみください。

美しさを大切にする方に贈りたい逸品です♡