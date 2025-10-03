目の前にちらつく役満をあっさり捨てる猛者がいた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月2日の第1試合で、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が役満・四暗刻の可能性がある手牌から、あっさり別ルートを選択。“超リアリスト”な選択と、その後の結末にファンが度肝を抜かれた。【映像】役満見ずに親満貫一発ツモ！竹内元太、完璧な選択東4局、親番だった竹内の配牌にはピンズが固まっていた。1・1・2・3・3・3・7と7