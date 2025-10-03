機械じかけのマリーこの記事の画像を見る人は、無意識レベルで相手の表情から状況を読み取っている。そのため感情表現が下手で感情をうまく表に出せないと、相手から誤解を招き孤立してしまうことも多い。もっと素直に笑えたら――と思っている人も少なくないのではなかろうか。だが、人間不信な人間嫌いの前では、もしかしたらその無表情が役に立つこともあるかもしれない――。10月5日より待望のTVアニメ放送が始ま