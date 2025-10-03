仕事から帰宅後、疲れていてそのまま寝てしまい、翌朝に髪を洗ったことはありませんか。朝に髪を洗う行為は「朝シャン」といわれていますが、SNS上では「朝シャン、ハゲのもと」「朝シャンはハゲるって聞くけどやめられない」「朝シャンするとハゲるってうわさはうそだと思う」など、さまざまな声が上がっています。朝に髪を洗うと薄毛になるのは本当なのでしょうか。髪を洗うのに適した時間帯や頭皮に負担をかける行為などに