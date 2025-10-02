ÍÑ¸ì¼­Åµ¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¤Ï£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¤òÆÃÊÌ¶¨»¿¼Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤«¤é¾Þ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¡Ø¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡ÙÁª£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££²£°£°£´Ç¯¤è¤êÆ±¾Þ¤ËÆÃÊÌ¶¨»¿¤·¤Æ¤­¤¿ÄÌ¿®¶µ°é²ñ¼Ò¤Î¥æ¡¼¥­¥ã¥ó¤Ï¡¢¶¨»¿½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï£±£¹£´£¸Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢£·£¸Ç¯¤ÎÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤ê´©¹Ô¤·