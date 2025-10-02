「フードデリバリーの商品が届きません」などとウソを言い、いわゆる“ただ飯”を繰り返していたとみられる男が逮捕されました。■食事受け取ったのにウソのクレーム…返金させたか詐欺などの疑いで逮捕・送検されたのは、無職の東本拓也容疑者（38）。警察によりますと、東本容疑者は今年7月、フードデリバリーサービス「出前館」に虚偽の会員登録をして出前を注文し、ウソのクレームをつけ購入代金1万6290円の支払いを免れた疑い