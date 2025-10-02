RB-HF630B ブラック パナソニックは、ワイヤレスヘッドフォン「RB-HF630B」を10月下旬に発売する。カラーはブラックとホワイトの2色。価格はオープンで、市場想定価格は6,500円前後。 「RP-HF410B」の後継機で、約140gの軽量ながらも約72時間の長時間再生を実現したワイヤレスヘッドフォン。前機種比約1.3倍の厚みのイヤーパッドに加え、ヘッドパッドの新採用により耳や頭部へのフィット感が向上した。