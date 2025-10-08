ニューストップ > IT 経済ニュース > 佐々木希さん、GMOクリック証券新CMが「キュートだぜぇ〜」 株式、… PR企画 コラボニュース 佐々木希さん、GMOクリック証券新CMが「キュートだぜぇ〜」 株式、投資信託の取引手数料“完全無料”を実現 2025年10月8日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 佐々木希とスギちゃん出演のGMOクリック証券新CMが10月8日から放送開始 童謡『かえるのうた』の替え歌で株式手数料無料をアピールしている 佐々木によるとCMの見どころは「スギちゃんのコミカルなダンス」だという ・GMOクリック証券「株式手数料無料」について https://www.click-sec.com 記事を読む おすすめ記事 ハダカにされて殴る蹴るの虐待を受けたことも…中学の成績はトップクラス、高校では生徒会長→28歳で「たちんぼ」を始めた『女優の壮絶人生』 2025年10月7日 17時0分 「一体どうした？三谷幸喜…」 フジの話題作「もしがく」がまさかの低視聴率スタート 「民放連ドラ」25年のブランクは長すぎたか 2025年10月8日 6時12分 ハッカー集団が犯行声明 アサヒにサイバー攻撃 2025年10月8日 10時26分 梅沢富美男の“断罪”にファンが激怒…草間リチャード敬太の中継映像受け「お酒のせいにするんでしょうけど」 2025年10月7日 20時5分 セカオワ・Fukase、“がっつりタトゥー”公開で「紅白出れなくね？」困惑の声続出…YOASOBI、あいみょんも不評で「選考シーズン」に不穏 2025年10月7日 18時5分