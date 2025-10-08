佐々木希さん、GMOクリック証券新CMが「キュートだぜぇ〜」 株式、投資信託の取引手数料“完全無料”を実現
GMOクリック証券の株式・投資信託の取引手数料が完全無料になったことを受けて、佐々木希さんと芸人スギちゃんが出演する新CM「株式手数料ゼロゼーロ」篇の放送が10月8日からスタートしました。なんとも「キュートだぜぇ〜」な仕上がりになっています。
GMOクリック証券は今年で設立20周年。空前の投資ブームが続く中、あらゆるユーザーによりリーズナブルで自由な取引環境を提供しようと、9月から株式・投資信託の取引手数料を完全無料にしました。※電話注文を除く
大手ネット証券で約定代金・買付金額に関係なく株式・投資信託の取引手数料が無料なのは、GMOクリック証券も含めて3社だけ。しかも、同社は条件のつかない完全無料だといいます。
新CMは、童謡『かえるの合唱（通称・かえるのうた）』の替え歌メロディーにのせて、この「手数料完全無料」をアピールするというもの。
はじまりは「GMOクリック証券は株式手数料ゼロ？」という佐々木さんの問いかけから。衣装とあいまって、どことなくニュースキャスターのような凛とした雰囲気が漂います。
すると「手数料ゼロ」の被り物をしたスギちゃんが、
「GMOクリック証券は 株式手数料無料 ゼロ・ゼロ・ゼロ・ゼロ・ゼロ」
と踊りながら登場。「手数料とにかくゼロゼーロ！」とアピールします。歌の部分は文字にすると、やや“字余り”にも見えますが、実際に聞いてみると耳に残るリズムです。
しかし、無料になったのは株式手数料だけではありません。今度はやや上目遣いで「株式手数料だけ？」とたずねる佐々木さんに対し、
「GMOクリック証券は ほかにも手数料無料」
と再度、歌が流れます。前述のとおり投資信託も9月からゼロ。ほかにもNISA、FX、CFD（差金決済取引）もゼロです。
5人に"分身"してノリノリで「手数料ゼロ」をアピールするスギちゃんに、佐々木さんも思わずニッコリ。屈託のない笑顔をみせてくれます。
最後は頬に手を当てながら、「（まるっとまとめて）ゼロゼーロ」のセリフで締めくくります。
知的でクールな雰囲気からキュートな笑顔まで、コロコロと変わる佐々木さんの表情。短いCMの中にも、女優としての魅力がぎっしりと詰まっています。
一方、GMOクリック証券の公式YouTubeでは、CMのメイキング映像も公開中。CMの見どころを聞かれた佐々木さんは、「スギちゃんがコミカルなダンスをしています。とてもかわいい動きをしていました」。“ワイルド”とは正反対のかわいいスギちゃんにもご注目あれ。
メイキング映像では、佐々木さんが「すごく楽しかった」と語る撮影の模様を見られます。
また、同社では手数料完全無料化を記念して、10月17日まで現金10万円などが当たるキャンペーンも実施しています。
野村アセットマネジメントの「投資信託に関する意識調査2025」によると、NISAの利用率は28%。この1年で15ポイント増えたものの、利用していない人のほうが多いといいます。
GMOクリック証券の手数料無料化のように、各ネット証券の施策などで個人投資家はさらに増えていきそうですね。
・GMOクリック証券「株式手数料無料」について
