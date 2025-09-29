2025年9月25日に開催された「NVIDIA AI Day Tokyo」のセッションの中から、前回は人気の高いフィジカルAIをトピックとした講演「フィジカルAIで加速するヒューマノイドロボティクスNVIDIA Isaac GR00TとCosmosの紹介」の前半を紹介した。登壇した エヌビディア合同会社 ソリューションアーキテクト 加瀬敬唯氏。関連記事「NVIDIAが語るフィジカルAIで加速するヒューマノイド開発の最前線「NVIDIA AI Day Tokyo」レポートドメイ