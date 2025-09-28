アメリカでは2018年にスポーツの試合結果や選手の活躍度合に金を賭ける「スポーツ賭博」が合法になりました。26年間続いた連邦規制が覆された決定にはどのような経緯があったのか、金融関係のライターとして活動するシュレヤス・ハリハラン氏が解説しています。How Did Sports Betting Become Legal in the US?https://www.dopaminemarkets.com/p/how-did-sports-betting-become-legalアメリカでは1992年にプロ・アマチュアスポー