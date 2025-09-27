中国で小学2年生の算数の問題が物議を醸している。香港メディアの香港01が24日に報じた。その問題は、浙江省杭州市の小学校で出されたもので、「3つの皿にそれぞれ8個の果物が乗っています。全部で何個でしょう？」という内容。答えはもちろん「24」だが、論点になっているのは式の書き方で、ある児童が「3×8＝24」と書いたところ、教師が不正解とした。また、加法を乗法に書き換える問題で、「7＋7＋7＝3×7」や「8＋8＋8＋8＝4