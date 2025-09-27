第29回 食欲もなく完全に秋バテ。これなら作れるかもと思えた、カツ代のにら卵猛暑が終わったと思ったら、台風。仕事のトラブルも色々あって、食欲もなく、すっかりバテてしまった。毎月の楽しみとしている、作って書く、この連載も、今回ばかりは「どうしようかな」という感じである。家族に食事を作るのも同様だが、かといって外食する元気もない。そんな時にオレンジぺージさんから一冊のレシピを頂いた。９６年『小林カツ代