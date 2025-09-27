韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が30日に釜山（プサン）で石破茂首相と韓日首脳会談をすると、大統領室が26日明らかにした。石破首相は30日から来月1日まで1泊2日の日程で韓国を公式訪問する。大統領室の姜由腊（カン・ユジョン）報道官はブリーフィングでこうした日程を発表し、「両首脳は釜山で会談・晩餐などの日程を持つ予定」と伝えた。石破首相の訪韓は先月再開されたシャトル外交に基づき、両首脳が近いうちに