敵地・ダイヤモンドバックス戦で達成【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間26日・フェニックス）ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦で自身初のシーズン200奪三振に到達した。日本投手では7人目の快挙だ。8-0で迎えた6回、先頭・キャロルのバットを外角低めに沈むスプリットで空を切らせた。空振り三振でシーズン200奪三振に到達。球団では2021年ウォーカー・ビューラー以来4年