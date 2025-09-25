列車や線路の不具合など、緊急時における運転士らの対応技術を競うJR九州の初めての大会が、大分市で開かれました。 【写真を見る】JR九州が緊急時の対応力を競う初の大会運転士・車掌・整備士170人が参加大分 大会には列車の運転に携わるJR九州の社員、およそ170人が参加しました。 大会は3つの部門に分かれて行われ、整備担当者の技術を競う部門では、車両に発生した異常箇所を制限時間内に発見し、的確な対応ができるか