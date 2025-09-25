ヒガンバナの名所として知られる大分県竹田市の七ツ森古墳群で、3年ぶりに赤い花が咲き誇り、訪れた人たちの目を楽しませています。 【写真を見る】ヒガンバナ10万本が咲き誇る大分・竹田市七ツ森古墳群 七ツ森古墳群では、およそ2000平方メートルの敷地におよそ10万本のヒガンバナが自生しています。市によりますと、先週から花が咲き始め、いま見頃を迎えています。 七ツ森古墳群では去年とおととし、ヒガンバナの