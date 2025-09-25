日本人４選手が所属するスコットランドの名門セルティックは現地９月24日に開催されたヨーロッパリーグのリーグフェーズ第１節で、セルビア王者ツルベナ・ズベズダと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。この試合にCFで先発した前田大然は、ハーフタイムで交代となった。存在感を発揮できていなかったとはいえ、ケレチ・イヘアナチョをCFにいれて、前田をウイングに回る手もあったなか、昨季に33ゴールを挙げて、守備でも