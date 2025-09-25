「同情するよ」日本人エースがよもやの前半交代で元プレミア得点王が困惑。起用法に苦言「サイドなら驚異的なのに…」
日本人４選手が所属するスコットランドの名門セルティックは現地９月24日に開催されたヨーロッパリーグのリーグフェーズ第１節で、セルビア王者ツルベナ・ズベズダと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。
この試合にCFで先発した前田大然は、ハーフタイムで交代となった。
存在感を発揮できていなかったとはいえ、ケレチ・イヘアナチョをCFにいれて、前田をウイングに回る手もあったなか、昨季に33ゴールを挙げて、守備でも貢献できるエースを45分で下げたのは意外だった。
実際、スコットランドメディア『THE SCOTTISH Sun』は「ハーフタイムに前田大然を交代させるという決断でセルティックファンを驚かせた」と報道。セルティックのレジェンドで、イングランドのプレミアリーグで得点王になった経験もあるクリス・サットン氏の投稿を紹介している。
「前田が外れた...。怪我でないなら、同情するよ。サイドでプレーすると驚異的な効果を発揮する選手が、慣れていないポジションでプレーさせられた。彼を右サイドで起用した方が絶対に良いだろう。昨シーズンは33ゴール...セルティックはちょっと苦境に立たされている」
ブレンダン・ロジャーズ監督は日本代表FW交代理由について、怪我ではなく、調子の悪さを理由に挙げた。昨季なら考えられない起用法だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「誰にも止められない」「凄まじい」衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト！大暴れの24歳日本代表をドイツ大手紙が“最高評価”で絶賛！
この試合にCFで先発した前田大然は、ハーフタイムで交代となった。
存在感を発揮できていなかったとはいえ、ケレチ・イヘアナチョをCFにいれて、前田をウイングに回る手もあったなか、昨季に33ゴールを挙げて、守備でも貢献できるエースを45分で下げたのは意外だった。
実際、スコットランドメディア『THE SCOTTISH Sun』は「ハーフタイムに前田大然を交代させるという決断でセルティックファンを驚かせた」と報道。セルティックのレジェンドで、イングランドのプレミアリーグで得点王になった経験もあるクリス・サットン氏の投稿を紹介している。
ブレンダン・ロジャーズ監督は日本代表FW交代理由について、怪我ではなく、調子の悪さを理由に挙げた。昨季なら考えられない起用法だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「誰にも止められない」「凄まじい」衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト！大暴れの24歳日本代表をドイツ大手紙が“最高評価”で絶賛！