YouTubeにて、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が「いつまでも片づけてるとか・・・ガチで人生もったいない。◯◯を人生の目的にしてないですか？」というタイトルで動画を配信。動画内では「片付けを人生の目的にしてはいけない」と強調し、片付けに悩み続ける多くの人に自身の考えを伝えた。 みゆき氏は、「YouTubeだと、どうしても片付けの方法や収納術の動画の方が人気だけど、片付けはやらないと終わらない」と語