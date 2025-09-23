気軽に会話感覚で相手にメッセージを送れるLINEですが、相手がいる以上思いやりに欠けていたり雑に扱うと、相手からの信用を失うこともありますよね。この記事では、ママ友のLINEのやり取りによって「合わない」と感じてしまったママリ投稿をご紹介します。こんなLINEのやり取りの相手にあなたならどうしますか？ 既読スルーやギリギリな連絡が当たり前な友達に嫌気が… ママ友が既読無視で約束も時間にル