歌手の和田アキ子が２１日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。この日の女性ゲストの名前を言い間違えて平謝りする一幕があった。番組冒頭で、Ｐｅｒｆｕｍｅがこの日未明、年内での活動休止を発表したことを取り上げた。Ｐｅｒｆｕｍｅが活動休止を“コールドスリープ”と表現したことにつついてピンとこない様子の和田は「“あのちゃん”なんかはすぐ分かるでしょ？あのちゃんって、また言った…」と、ゲストのタレン