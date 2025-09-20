この記事をまとめると ■エンジンオイルにはガソリンエンジン専用オイルとディーゼルエンジン専用と兼用がある ■ガソリンエンジンは油膜保持能力や応力分散能力に重きを置いている ■ディーゼルエンジン用オイルには清浄分散剤が多めに加えられている ディーゼル用オイルとガソリン用オイルって何が違う？ エンジンオイルの種類というと、化学合成油、鉱物油、部分合成油といったベースオイルの違いを思い浮かべるかもしれない