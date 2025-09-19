NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢19ÆüÍ¼Êý¤ËÈ¯À¸¤·¤¿eSIM³«ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ã³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Å¹Æ¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇeSIM¤ÎÈ¯¹Ô¤ÈeSIMÀìÍÑµ¡¼ï¤ÎÈÎÇä¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢eSIMÈ¯¹Ô¤òµá¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÃ¼Ëö¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ eSIM¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ã³²¤Ï¡¢19Æü16»þÈ¾¤«¤é¡¢eSIM¤¬³«ÄÌ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£19Æü¤Ï¡ÖiPhone 17¡×¥·¥êー¥º¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ç¡¢Æ±À½ÉÊ¤ÏeSIMÀìÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥É¥³¥â¼è¤ê°·¤¤¤ÎÎÌÈÎ