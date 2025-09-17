東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 26908.39（+469.88+1.78%） 中国上海総合指数 3876.34（+14.48+0.37%） 台湾加権指数 25438.25（-191.39-0.75%） 韓国総合株価指数 3413.40（-36.22-1.05%） 豪ＡＳＸ２００指数 8818.45（-59.30-0.67%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82648.44（+267.75+0.33%） １７日のアジア株は、まちまち。香港株は大幅反発。利下げ期待に加えて、インタ&#1