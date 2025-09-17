アジア株 まちまち、香港株は大幅反発 アジア株 まちまち、香港株は大幅反発

東京時間17:44現在

香港ハンセン指数 26908.39（+469.88 +1.78%）

中国上海総合指数 3876.34（+14.48 +0.37%）

台湾加権指数 25438.25（-191.39 -0.75%）

韓国総合株価指数 3413.40（-36.22 -1.05%）

豪ＡＳＸ２００指数 8818.45（-59.30 -0.67%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82648.44（+267.75 +0.33%）



１７日のアジア株は、まちまち。香港株は大幅反発。利下げ期待に加えて、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）の大幅高を好感してネット関連株中心に上昇した。台湾株は反落。前日に最高値を更新しており、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を前に利益確定の売りに押された。



上海総合指数は小幅続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、変圧器・電線などの製造会社の特変電工、医薬品メーカーの四川百利天恒薬業が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、酒造会社の貴州茅臺酒が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反発。インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、家電製品メーカーの海爾智家（ハイアールスマートホーム）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、電子商取引のＪＤドットコムが買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。石油・ガス会社のビーチ・エナジー、、鉄道貨物会社のオーリゾン・ホールディングスが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズ、バイオテクノロジー会社のメソブラストが売られた。

