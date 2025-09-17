「病気になったらどうしよう……」と思うことはあっても、医療費のことまではそこまで考えていないもの。そこでファイナンシャル・プランナーの黒田尚子さんに、病気にかかるお金や医療制度、備え方などを教えてもらいました。事前に理解しておくと、いざというときも思わぬ出費に慌てずにすみますよ。知っておきたい医療費の備え日本は国民皆保険で、公的医療制度の対象となる治療ならば、医療費のかなりの部分を負担してもらえま