26年前にリリースされたMMORPG「Dark Ages」をご存じでしょうか。1999年にサービスを開始し、当時はプレイヤー主導で経済や政治、宗教までもが動くという斬新な仕組みで話題を呼びました。ところが年月とともに人口は減少し、ここ10年以上は「過疎ゲー」「死んだゲーム」「限界集落」と呼ばれる存在に。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】……にもかかわらず、サーバーは今も細々と稼働を続けていました。そ