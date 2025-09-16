なんとなくパートナーとの会話が減った、ふとしたことでぎくしゃくする――そんなときに関係を立て直してくれるのは、大げさな話し合いや特別なイベントではない。心理学の視点から、パートナーシップを見直すヒントを紹介する。※本稿は、内藤誼人『くよくよしたら手を洗おう。』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。スキンシップの“効能”はホルモン分析で実証済みなんとなくやる気が出ないとき、実は「セックス」