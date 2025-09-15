これは、シングルマザーとして夫と義姉を育て上げた義母を尊敬していた主人公が、その義母の金銭トラブルに直面し、翻弄される物語です。最初は純粋な思いから始めた援助が、義母の欲望によって次第に歪んでいきます。義母に騙されていたことが分かり、夫と義姉は激怒。主人公は、もう義母を信じることができず、見捨ててしまいたいとさえ思っていました。夫や義姉と話し合い、ついに義母に「今後の援助はお断りします」と告