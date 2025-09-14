「AIはパイロットに代わって航空機を操縦できるか？」と題した動画で、ベテラン航空評論家・杉江弘氏と、フリーアンサーの笠井さやかさんが、AIが民間航空の操縦を担える可能性や、その課題を徹底的に語った。杉江氏は「これからはAIが飛行機を操縦する時代だからヒューマンエラーも心配ない、なんて意見をよく聞く」と語り、おなじみの疑問に切り込んだ上で、「AIがパイロットに代わることは無人化、その