女優本田望結（21）が12日放送されたニッポン放送「本田望結のミユコレ！」に出演。約10キロ体重が減った「理由」を明かした。本田は冒頭で「今日のトークテーマなんですけど、痩せた話？…っていうかダイエット。21歳のお誕生日の時に、体重が1年、2年くらい前と10キロくらい違って。SNSでそれを書いたんですよね。そしたら結構反響といいますか、会う方たちに“どうやってやせたの？”って言われるんですけど、どうやってやせた