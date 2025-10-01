女優の本田望結（21）が30日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。自身の血液型を初告白した。「絶体絶命の大ピンチ」というトークテーマで、MCの笑福亭鶴瓶から「望結ちゃんは?」と振られると「今、ちょっとありまして…」と切り出した。続けて「血液型が…O型だと思って過ごしてたらA型でした」と自身の血液型を知ったことを明かした。これに共演者たちから驚きの声があがると「母子手帳