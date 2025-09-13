ドル円、一時１４８円台に上昇もレンジ相場に変化なし＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は序盤に一時１４８円台に上昇したものの、後半に１４７円台半ばに伸び悩む展開。米国債利回りが上げ幅を縮小したこともドル円を圧迫しているようだ。ドル円は２１日線を挟んでの上下動が続いており、１００日線と２００日線の間でのレンジ相場に変化はない。 先週から今週にかけての雇用とインフレの指標とを経て、市場