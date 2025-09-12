チャンネル登録者数40万超の人気美容系YouTuber「ありちゃん」こと有賀美沙紀さん（30）が、2025年9月7日にYouTubeを更新。結婚したことを報告した。「頼りがいがあって 私のことを本当に大切にしてくれる人」有賀さんはYouTubeで、1年ほど交際している恋人から4月にプロポーズされ、8月に入籍したことを報告した。10月には結婚式も控えているという。お相手は1歳上で、「SNSとか美容とかとは、全く違う関係のないお仕事をされてい