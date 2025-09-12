ヨガタウンは9月13〜15日に、延べ2.5万人が参加するアジア最大級のヨガイベントヨガフェスタ横浜2025」を、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）にて開催する。入場は無料だが、一部有料クラスもあり。●無料ヨガクラスも28本開催「ヨガフェスタ横浜2025」では「ヨガを日常に活かそう」をテーマに、ヨガや呼吸を生活に取り入れることによって忙しい毎日に安らぎと活力をもたらすライフスタイルを提案する。会場内のアカデミー