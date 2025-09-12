¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¡Ö¥è¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡¥è¥¬¥¿¥¦¥ó¤Ï9·î13¡Á15Æü¤Ë¡¢±ä¤Ù2.5Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥è¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥è¥¬¥Õ¥§¥¹¥¿²£ÉÍ2025¡×¤ò¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢°ìÉôÍÎÁ¥¯¥é¥¹¤â¤¢¤ê¡£
¡¡¡Ö¥è¥¬¥Õ¥§¥¹¥¿²£ÉÍ2025¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥è¥¬¤òÆü¾ï¤Ë³è¤«¤½¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥è¥¬¤ä¸ÆµÛ¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆË»¤·¤¤ËèÆü¤Ë°Â¤é¤®¤È³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¨¥ê¥¢¡ÊÅ¸¼¨¥Û¡¼¥ëB¡¦°ìÉô¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ó¡¦¥Ï¥é¥¯¥Þ¤µ¤ó¡¢ÌÊËÜ¾´¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¤µ¤ó¡¢ÌîÂôÏÂ¹á¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜè½½ï¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢132Ì¾¤ÎÃøÌ¾¹Ö»Õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë·×125¤ÎÍÎÁ¥¯¥é¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥¯¥é¥¹¡Ê14ËÜ¡Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£°ìÈÌ¥¯¥é¥¹¡Ê84ËÜ¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÃøÌ¾¹Ö»Õ¤¬½¸·ë¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ß¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¯¥é¥¹¡Ê13ËÜ¡Ë¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ç¹Ö»Õ¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç³Ø¤Ù¤ë90Ê¬¥¯¥é¥¹¡£¥è¥¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê13ËÜ¡Ë¤Ï½¸µÒ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¹ØÆþ¼Ô¤ÏÀìÍÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÎÁ¥¯¥é¥¹¤Î¼õ¹ÖÎÁ¤Ï¡¢°ìÈÌ¡¿ÆÃÊÌ¥¯¥é¥¹¡Ê90Ê¬¡Ë¤¬3410±ß¡¢¥»¥ß¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¯¥é¥¹¡Ê90Ê¬¡Ë¤¬1Ëü780±ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê90Ê¬¡Ë¤¬5280±ß¡¢ÆÃÊÌ¥¯¥é¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó3Æü´Ö¤¬3410±ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó3Æü´Ö¤¬4950±ß¡£³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¹ØÆþ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÊÅ¸¼¨¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥è¥¬¥¦¥§¥¢¤ä·ò¹¯¥°¥Ã¥º¡¢ÈþÍÆ¡¦»Ü½Ñ¥Ö¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¥è¥¬¥¯¥é¥¹¤â28ËÜ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥¬¥ó¥Õ¡¼¥É¤ä¡ÖGOKIGEN DONUTS¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥é¤â²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥è¡¼¥¬ÎÅË¡³Ø²ñ¤Ê¤É10ÃÄÂÎ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¶È³¦²£ÃÇ¤Î¡ÖÂè2²ó¥è¥¬¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤â²Ä¡Ë¡¢¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡¦BMI¡¦ÂÎ»éËÃÎ¨¡¦°®ÎÏ¡¦ÇØ¶ÚÎÏ¡¦âÔÁÛ¥ì¥Ù¥ë¤ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ê¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ÎÊÝ·ò¼¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¨¥ê¥¢¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤ÏÁ°Ç¯³«ºÅ»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ3ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡£
