YouTubeチャンネル「イチマルク／FREE RIDE」の案内役・Jukia（ジュキア）が、初来日のアメリカ人カップルを東京に案内する動画が公開された。車内の会話を軸に、二人の本音や日本文化への視点が伝わる構成だ。空港で声をかけられた二人は、マッチングアプリで出会い、交際1年1か月の記念旅行として来日したという。彼女は「日本にはずっと来てみたかった」と語り、彼は「日本はアメリカより優れている面が多いと感じてきたから、