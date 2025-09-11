森保一監督（57）率いる日本代表（世界ランク17位）は日本時間10日、米国東部コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。0-2の完敗に終わった。【この記事のコメントを書く】スコアレスドロー決着となったメキシコ戦（7日）から先発11人を全員入れ替えた「控え組」で臨んだ森保ジャパンは、前半30分に左WB（ウイングバック）のMF望月ヘンリー海輝が突破を許してクロスを放り込まれ、左SB（サイドバック）の長友佑都がフリーにして