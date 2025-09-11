ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 滝沢千佳＆赤江隼平の電撃結婚に反響「泣けちゃう」「美男美女」 女優・俳優 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 滝沢千佳＆赤江隼平の電撃結婚に反響「泣けちゃう」「美男美女」 2025年9月11日 10時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女優の滝沢千佳が11日までに、俳優の赤江隼平との結婚を発表した SNSでの報告には連名の自筆署名を添えており、2ショットもアップ フォロワーからは「泣けちゃう」「美男美女」などの声が寄せられている ◆滝沢千佳と赤江隼平の電撃結婚に反響が続々 この投稿をInstagramで見る 滝沢 千佳 (Chika Takizawa)(@takizawa_chika)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 夫は元ホストの城咲仁…妊娠発表した加島ちかえ「チャックがあがりません」ふっくらお腹を披露！「不安よりも楽しみ」 2025年9月11日 6時42分 松井愛莉、結婚を発表 お相手はモデル・KOHEI「お互いに支え合いながら歩んでいきたい」 2025年9月6日 20時7分 趣里と電撃婚の三山凌輝 雰囲気ガラリ「ひゃー」「そっくり」「似合ってる」「どんどん…」ネット仰天 2025年9月11日 9時55分 武尊＆川口葵、夫婦そろって初公の場で「あーん」 サプライズウェディングケーキで初入刀 2025年9月8日 11時10分 立正大MF中村優斗、来季の藤枝加入が内定「感謝の気持ちを忘れずに全身全霊で闘います」 2025年9月10日 14時12分