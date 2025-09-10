フワちゃんだよ、フワちゃんフワちゃん呼ぼうぜ」フワちゃんの姿が見られなくなってから1年以上が経った今、テレビから再び彼女の名前が聞こえてきた。9月3日放送の『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』（日本テレビ系）での一幕だ。「3日の放送は、レギュラー出演するロバート・秋山竜次さんと伊集院光さんが、伸び悩む同番組について、元テレビ東京の敏腕プロデューサー佐久間宣行さんに相談するという回でした」（