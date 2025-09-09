ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 小泉進次郎氏から決断を求められ…石破政権は末期状態だったか 小泉進次郎 石破茂 時事ニュース NEWSポストセブン 小泉進次郎氏から決断を求められ…石破政権は末期状態だったか 2025年9月9日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小泉進次郎氏が石破首相辞任のキーマンだと、NEWSポストセブンが報じた 菅義偉氏との3者会談後も小泉氏は石破氏に自ら身を引くよう説得したという 筆者は「まさに『進次郎よ、お前もか』といった心境だろう」と述べている 記事を読む おすすめ記事 娘（27）は元同僚の男にバラバラにされた 翌年には結婚の約束も「もうこいつは絶対許さない」その後の心境の変化【強姦殺人事件 父親の訴え③】 2025年9月5日 16時25分 『有吉の夏休み』フワちゃん離脱で目立ったみちょぱの “失礼キャラ” に批判殺到…“新メンバー” と明暗分かれた理由とは 2025年9月8日 19時9分 川口春奈、「ひとりそば」動画の“わんぱく食い”が思わぬ物議…豪快キャラの“頬張り癖”に懸念される危うさ 2025年9月8日 17時45分 「Ｍｒ．サンデー」衝撃 ポスト石破自民の期待度→視聴者アンケが壊滅数字 番組どよめく、宮根「衝撃数字！ポスト石破どうなるんですかね？」 石破解散阻止も→すぐ解散選挙やれも７割超 2025年9月8日 22時17分 女優の吉行和子さん死去 90歳 肺炎のため 「3年B組金八先生」、映画「愛の亡霊」などに出演 2025年9月9日 8時9分