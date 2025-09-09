Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ª¥é¥ó¥À´Û¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥×¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×¡£Çö¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀ¸ÃÏ¤Î´Ö¤Ë¥­¥ã¥é¥á¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¶´¤ó¤À´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¸Í»ÔÆç¶è¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥×¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¡Ö¥ï¡¼¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ü¥¹¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤äÌ¥ÎÏ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥í¡¼¥×¥ï¥Ã¥Õ¥ëÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÆîÉô¤ÎÅÔ»Ô¡¢¥´¡¼¥À¡£18À¤µª¸åÈ¾¡¢¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤Î¥Ø¥é¥ë¥È¡¦¥«¥à¥Õ¥¤¥»¥ó¤¬¡¢¥Ñ¥ó¤ä