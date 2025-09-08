news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「タクシー運転手が乗客にキスかわいせつ疑いで逮捕」のニュースについてお伝えします。◇◇◇タクシー運転手、藤田勝人容疑者58歳。タクシーの車内で乗客の20代の女性にわいせつな行為をした疑いで、6日、逮捕されました。警視庁によりますと、事件が起きたのは今年6月。被害者の女性から通報が─女性（20代）「タクシーの運転手にキスされた」藤田容疑者は、東京・千代田区で