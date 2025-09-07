ニューストップ > スポーツニュース > プロレスニュース > 全日本プロレス、長尾一大心さんが死去したことを公表 21歳 訃報・おくやみ 全日本プロレス スポーツニュース・トピックス オリコン 全日本プロレス、長尾一大心さんが死去したことを公表 21歳 2025年9月7日 14時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 全日本プロレスは7日、長尾一大心さんが9月7日に亡くなったことを公表した 死因に関して「遺体を警察にお預けし調査を進めております」と説明 「ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とした 記事を読む おすすめ記事 高校侍・小倉全由監督「日本の高校野球の素晴らしいところも、見てもらわなければ」いざ初戦イタリア戦へ闘志 2025年9月5日 16時17分 ソフトバンク・栗原陵矢 「高ぶったですね。燃えてました」 復帰後21打席目初アーチがV弾 2025年9月5日 6時0分 大の里始動、連続20番で13勝 横綱で初Vへ「ギア上げて稽古」 2025年9月3日 16時49分 伊1部を撃破の大学生「優先順位変わった」 浦和内定の21歳が受けた衝撃「意味がない」 2025年8月31日 15時10分 21歳・芦田愛菜、気品あふれる近況ショットに「どこの綺麗な女優さんかと」「めっちゃ綺麗になってる」 2025年9月6日 18時0分