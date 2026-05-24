旦那さんが自身の親を金銭的に援助することもあるかもしれません。援助するのはいいとしても、お金がどこから出るのかは、ママにとっても大きな問題になりますね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『旦那は自分の親に金銭的な支援をしています。最初のうちは小遣いから少額を送金していましたが、徐々に要求金額が増えてきたようです。そこで、「子どもの貯金を使いたい」と旦那から言われました。一